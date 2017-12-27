قمة لرؤساء البرلمانات الخليجية في الكويت يناير المقبل

خالد الظفيري(صدى):

يترأس مجلس الأمة الكويتي، مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية في الـ8 من يناير المقبل، بناء على رغبة سمو أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وصرَح رئيس المجلس، مرزوق الغانم، اليوم الأربعاء، بأن الدول المشاركة هي السعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان.

وانعقدت آخر قمة خليجية في الكويت في الخامس من ديسمبر الجاري، في ظل أزمة حادة هي الأسوأ في تاريخ دول الخليج، حيث لم يشارك قادة دول الخليج في القمة، سوى أمير الكويت وحاكم قطر.