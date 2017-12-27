بعد زيارة السودان.. نورة شنار تصف تحركات ” أردوغان ” بـ ” المشبوهة “
وصفت الكاتبة نورة شنار، اليوم الأربعاء، تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في السودان، بأنها مشبوهة.
وقالت ” شنار ” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” في خطوات سياسية مشبوهة اردوغان يوقع اتفاقيات عديدة مع البشير تمهيدا لا أخرى ماكرة ستكون داعمة لجماعة الاخوان في السودان “.
يُذكرأن الرئيس السوداني عمر البشير، سلم تركيا إدارة جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر، لفترة زمنية لم يحددها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40669 ] نشر منذ 5 ساعات
لاشك ان خططهم مع مع نظام دويلة قطر ماهي إلا تنفيذاً لخطط اربابهم المجوس ,,
,, لعن الله كل كائد لبلاد الحرمين ، ولها معاند ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5580 ] نشر منذ 4 ساعات
يجب أن لا نصدق مراوغتهم فهم يجيدون ذلك حتى التمكن من السيطرة