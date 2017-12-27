بالفيديو.. سقوط مروع لزوجان فشلا في القفز بالحبل من جبل جليدي

موسكو(صدى):

تعرض زوجان روسيان لسقوط مروع بعد أن فشلت قفزتهما بحبل من أعلى جسر جليدي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة قفز الثنائي من على ارتفاع 28 مترًا أي ما يصل إلى سبعة طوابق بعد تقييدهما معًا بحبل من أعلى جسر بمدينة “ سيفيرسك ” الروسية أعلى نهر جليدي بعد يوم الكريسماس.