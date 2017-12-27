حبس متهم عربي 7 سنوات وإبعاده عن البلاد لتواصله مع داعش

عادل الحربي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية حكمها الابتدائي بسجن متهم من جنسية عربية 7 سنوات ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة؛ لتأييده تنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت المحكمة أنه تم التأكد من تأييد المتهم إلى داعش وعزمه على الالتحاق بهم وتواصله مع أشخاص منتمين للتنظيم في سوريا من خلال ” التليجرام ” ؛ سعيًا لسفره وتهريبه إلى هناك.

وأوضحت المحكمة أن المتهم قدم دعم معنوي لأحد الموقوفين في قضية أمنية، مشيره إلى أنه نظرًا لما أظهره المدعى عليه في جوابه من ندم بعد تبين الحق له المؤكد باعترافه، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه، وسجنه سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية.

كما قررت مصادرة أجهزته الحاسوبية المضبوطة المشار إليها، وإبعاده عن البلاد اتقاء لشره بعد تنفيذ عقوبته وإنهاء ما له وما عليه من حقوق والتزامات.