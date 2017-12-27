بالصور.. أمير عسير يدشن مشروعات تنموية بمحافظة خميس مشيط

محمد بن طحيطح (صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أن المشروعات التنموية في منطقة عسير تسير وفق ما خطط لها، وقد حققت ما يطمح إليه المواطن والزائر للمنطقة ، مقدما باسمه وباسم أهالي منطقة عسير خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، -حفظهم الله- على اهتمامهم الدائم ومتابعتهم المستمرة لكافة المشروعات في جميع أنحاء المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية اليوم لمحافظة خميس مشيط وتدشين عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وفور وصول سموه مقر المحافظة بخميس مشيط ،بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بكلمة لمحافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير والحضور ،مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لاهتمام وحرص القيادة الرشيدة بكل ما يهم المواطن في هذه المنطقة ومحافظاتها، وتفقد أحوال المواطنين والوقوف على احتياجاتهم على أرض الواقع.

بعد ذلك شاهد سمو أمير منطقة عسير عرضا مرئياً عن المشروعات التنموية والحضارية بمحافظة خميس مشيط، التي شملت مشروع تحسين وتجميل مداخل المحافظة بتكلفة بلغت (١٤.٧٠٠.٠٠٠)ريال ، ومشروع إنشاء ساحات وحدائق وممرات مشاه شمال شرق المحافظة بتكلفة بلغت (٩.٠٨٥.٢٨٤) ريال ، ووضع حجر الأساس لإعادة تأهيل حديقة الحرابي بتكلفة بلغت (٩.٧٩٢.١٨٠) ريال ، ومشروع حديقة وممشى بطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتكلفة بلغت (٧.٥٠٠.٠٠٠) ريال ، ومشروع إنشاء ملاعب كرة قدم بالمحافظة والمراكز التابعة لها بتكلفة بلغت (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال .

وفي نهاية الزيارة عقد سمو الأمير فيصل بن خالد اجتماعاً بمديري الإدارات الحكومية وأعضاء مجلس المنطقة والمجلس المحلي بالمحافظة، ناقش خلاله أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما تفقد سموه مشروع نفق المعارض وسط المحافظة واطلع على سير العمل فيه .