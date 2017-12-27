أمير عسير يدشن مشروعات تنموية في محافظة أحد رفيدة بتكلفة 1.4 مليار

أبها(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، اليوم عددا من المشروعات التنموية بمحافظة أحد رفيدة ، تجاوزت تكلفتها مليار وأربعمائة مليون ريال ، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات المنطقة .

وفور وصول سموه لمقر الحفل في المركز الحضاري بمحافظة أحد رفيدة كان في استقباله معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومحافظ أحد رفيدة سعيد بن علي بن دلبوح ، ومديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية بالمنطقة. حيث اطلع سموه على ساحة الشهداء بالمحافظة و التي تحتوي على عدد من الصور الفوتوغرافية للشهداء من جنود الوطن البواسل ، ثم افتتح سموه مركز الأمير منصور بن مقرن الحضاري ، -يرحمه الله- ، بأحد رفيدة وأطلع على أقسامه.

والقى محافظ أحد رفيدة سعيد بن علي بن دلبوح خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير ، مبينا أن المحافظة تنعم بفضل الله -سبحانه وتعالى- ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، -حفظهم الله -، بتقدم وازدهار في جميع المجالات، مشيرا إلى أن المحافظة حظيت كغيرها من محافظات المنطقة بعدد من المشروعات التنموية التي تخدم الوطن والمواطن، التي تجاوزت قيمتها مليار وأربعمائة مليون ريال تنوعت ما بين مشروعات بلدية وصحية ومشروعات طرق ومشروعات لدرء أخطار السيول ، إضافة إلى عدد من المشروعات التعليمية والمياه والكهرباء ، ومشروعات تطوير وتسوير لموقع “جرش” الأثري الذي يقع في المحافظة .

وأوضح آل دلبوح أنه تم إطلاق اسم سمو الأمير منصور بن مقرن ـ رحمه الله ـ على المركز الحضاري بالمحافظة ، نظير ما قدمه سموه من جهود حثيثة لخدمة جميع محافظات منطقة عسير .

إثر ذلك ألقى الشيخ حسين بن عبدالعزيز بن عامر كلمة أهالي محافظة أحد رفيدة عبر فيها عن سعادته البالغة باسمه ونيابة عن أهالي أحد رفيدة بهذه الزيارة الكريمة التي تدل على اهتمام القيادة الرشيدة بالموطن أينما كان ، داعيا الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن المعطاء وقيادته الرشيدة .

بعدها دشن سمو أمير منطقة عسير المشاريع التنموية بالمحافظة ، كما شاهد سموه والحضور عرضا مرئيا عن أبرز المشروعات التنموية بالمحافظة .

وفي نهاية الحفل تسلم سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز من محافظ أحد رفيدة ملف شامل عن المحافظة، كما رأس سموه اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة للعام المالي ١٤٣٩_١٤٤٠ للهجرة ، وأطلع على أبرز ما جاء فيه من مقترحات ، موجها الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ ما يخدم المحافظة في جميع المجالات .