” آل الجابر ” : إيران جمعت الصواريخ في صنعاء وأطلقتها باتجاه الرياض

عادل الحربي(صدى):

أكد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الأربعاء، أن خبراء النظام الإيراني قاموا بتجميع الصواريخ في العاصمة اليمنية صنعاء وإطلاقها باتجاه الرياض.

وأوضح ” آل الجابر ” خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس البرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة الآن، أن الإيرانيون تمكنوا من تهريب قطع الصواريخ التي تم تجميعها عن طريق ميناء الحديدة.

وأشار إلى ان القيادات العسكرية التي كانت تتبع الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح تتعاون مع قوات التحالف العربي بشكل وثيق؛ للقضاء على الحوثيين.