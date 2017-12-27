شركة تمرية للحلويات تعلن عدة وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تمرية للحلويات والمعجنات بالرياض، عن إتاحة العديد من الوظائف الشاغرة، بقسم التعبئة والتغليف، براتب شهري يصل لـ 4000، ومزايا مغرية.

وتشترط في المتقدمين على الوظائف، أن يحمل كل منهم مواصفات عدة، من بينها، أن يكون سعودي الجنسية، ويتراوح عمره من 19 – 26 عاماً، ويحمل مؤهل ثانوية عامة، ولديه خبرة سابقة في مجال المبيعات، والتفرغ التام للوظيفة، ويتسم بالالتزام وتحمل ضغط العمل.

وتتميز الوظائف المتاحة، بمزايا عدة من بينها، عمولات شهرية حسب المبيعات، تأمين طبي، و 8 ساعات عمل، وإجازة يومين، وراتب شهري يصل لـ4000.

وتتيح الشركة للمتقدم، إرسال السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على .هنا