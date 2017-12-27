بعد خبر حملها.. كويتي يقتل زوجته السعودية ويسلم نفسه

خالد الظفيري(صدى):

تفاجأت الأجهزة الأمنية بالكويت من تسليم شخص نفسه، معترفا بقتل زوجته السعودية ذو ال 22 عاما، في محافظة الجهراء.

وتجرد الكويتي من كل مشاعر الأبوة، فخنق زوجته بعد معرفته بأنها حامل، أمس الثلاثاء، ومن ثم سارع بتسليم نفسه للجهات الأمنية.

وأكدت الجهات الأمنية، أن المواطن كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه جريمته، ومن ثم أحالت الكويتي إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه.