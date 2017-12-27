بعد خبر حملها.. كويتي يقتل زوجته السعودية ويسلم نفسه
تفاجأت الأجهزة الأمنية بالكويت من تسليم شخص نفسه، معترفا بقتل زوجته السعودية ذو ال 22 عاما، في محافظة الجهراء.
وتجرد الكويتي من كل مشاعر الأبوة، فخنق زوجته بعد معرفته بأنها حامل، أمس الثلاثاء، ومن ثم سارع بتسليم نفسه للجهات الأمنية.
وأكدت الجهات الأمنية، أن المواطن كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه جريمته، ومن ثم أحالت الكويتي إلى جهات الاختصاص للتحقيق معه.
معلم[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يرحمها ويسكنها الجنة .. لا حول ولا قوة إلا
بالله ..
المخدرات تأتي بالويلات والنكبات على الأسر
والمجتمعات ..
كان زمان[ عدد التعليقات: 2207 ] نشر منذ 20 دقيقة
هكذا تعمل الخدرات .. نسأل الله السلامة ….
M-512[ عدد التعليقات: 875 ] نشر منذ 16 دقيقة
لعنة الله عليه اصلخو جلده وعزروه مجرم وصخ.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15760 ] نشر منذ 13 دقيقة
يالله رحمتك ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40655 ] نشر منذ 8 دقائق
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,