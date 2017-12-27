أمير جازان بالنيابة يستقبل الأمين المكلف ورئيس بلدية محافظة بيش

تركي السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه في الإمارة اليوم, أمين منطقة جازان المكلف عبدالله بن دبيان الدبيان بمناسبة تكليفه أميناً لمنطقة جازان, ورئيس بلدية بيش المكلف المهندس حسن ابراهيم فقيه .

ورحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في بداية الاستقبال بأمين المنطقة المكلف ورئيس بلدية محافظة بيش, متمنياً لهما التوفيق في أداء مهام عملهما بما يضمن تقديم أفضل الخدمات .

وجرى خلال الاستقبال استعراض العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الأمانة والخدمات البلدية المقدمة بمختلف محافظات المنطقة منها محافظة بيش , والمشروعات البلدية المعتمدة التي تحت التنفيذ, والسبل الكفيلة بتنفيذ تلك المشروعات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك , انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان .

من جانبهما أعربا الدبيان والفقيه عن سعادتهما بلقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة وما استمعا إليه من توجيهات, سائلين الله تعالى لهما وجميع زملائهما العون والسداد لخدمة أهالي منطقة جازان المقيمين بها.