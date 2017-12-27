بالصور.. الأمير فيصل يدشن نظام الرصد الآلي بينبع

نايف السالم(صدى):

دشن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، نظام الرصد الآلي في محافظة ينبع.

قال الحساب الرسمي لأمانة المدينة المنورة عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، ” الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة يدشن نظام الرصد الآلي بمحافظة ينبع “.

وأضاف: ” بحضور سمو الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة ومدير عام المرور بالمملكة “.

كما قام سمو الأمير بتكريم عددا من الشركات المميزة العاملة بميناء الملك فهد الصناعي بالهيئة الملكية بمحافظة ينبع.