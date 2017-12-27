عضوة بالشورى تنتقد قلة توظيف النساء في وزارة الاتصالات
أشارت الدكتور سامية بخاري، عضو الشورى، لضرورة دراسة قلة عدد الموظفات بالنسبة لعدد الموظفين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتساءلت عضو الشورى، عن جهود الوزارة مع الجهات المختصة في توطين قطاع الاتصالات خاصة في مجال الصيانة.
وجاءت تلك التساؤلات، أثناء مناقشة مجلس الشورى، التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437-1438، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس.
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1908 ] نشر منذ 34 دقيقة
انا من رأي ان تبقوا في بيوتكم ايتها النسوة افضل
طاعة لله ورسولة ودعوا المجلس لأهلة