وفد ” العمل ” يبحث تفعيل الربط الإلكتروني مع مصر لتشغيل العمالة

نايف السالم(صدى):

بحث وفد من وزارة العمل بالمملكة، سبل تفعيل الربط الإلكتروني مع وزير القوى العاملة بمصر محمد سعفان، خلال استقباله لهم بالقاهرة.

ويهدف الربط الإلكتروني إلى تشغيل العمالة المصرية بالمملكة، وإمداد الجهات والمنشآت التي تطلب عمالة مصرية؛ لتفادي الوقوع في عمليات النصب والسمسرة على الشباب والمنشآت.

وناقش الجانبان سبل التعاون في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث أشار الوزير المصري إلى أنه سيتم التعاون في هذا الشأن لا سيما بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع توعية طلاب المدارس من خلال مناهج دراسية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

كما بحث الجانبان إعداد مقترح لتنظيم آليات اختيار العمالة الموسمية خلال موسم الحج؛ تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارتي العمل، والحج بالمملكة في هذا الشأن.