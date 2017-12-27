أمير تبوك يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة بمكتب سموه بالإمارة اليوم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

واستهل سموه الاجتماع بسؤال المولى القدير أن يرزق البلاد والعباد بالغيث، وقال ” إن الجميع يفرح بالأمطار ويتبهلون لله بالشكر ويشعرون بالسعادة ” ، بعد ذلك اطلع سموه على كافة التقارير التي أعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعدادات لموسم الأمطار.

ووجه سموه بتفعيل الخطط المعدة والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة, منوهاً بحرص ومتابعة سمو وزير الداخلية لكافة أعمال اللجان، كما ناقش الاجتماع العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

وفي ختام الاجتماع دعا سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقراراها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – .