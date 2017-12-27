” العدل ” تعلن نتائج إزالة الحواجز الزجاجية من مقراتها

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العدل، عن نتائج إزالة الحواجز الزجاجية والمعدنية من مقرات الوزارة، والتي كانت تغطي عادة مكاتب الموظفين وتفصلهم عن المستفيدين في المحاكم وكتابات العدل، بعد عام من إزالتها.

وقالت الوزارة، إن إزالة الحواجز عززت من الثقة بين الموظفين والمراجعين، وأصبحت أماكن العمل أكثر أريحية وأقل حذراً، مشيرة إلى أنها ساعدت ان يكون التواصل أكثر وضوحًا وسلاسة بعد حدوث الكثير من حالات سوء الفهم بسبب ضعف الصوت من الحواجز.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم التقليل من حالات الازدحام والتكدس التي كانت تتسبب بها الحواجز؛ لتصبح بيئة العمل أكثر تنظيماً.

يذكر أن الوزارة أزالت الحواجز في 140 مرفقاً عدلياً بين محاكم وكتابات عدل، كما انها جاري إزالتها في 107 محكمة وكتابات عدل.