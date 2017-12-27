صناعي جدة يدفع بـ 172 متدربا لسوق العمل

نايف السالم(صدى):

احتفى المعهد الصناعي الثانوي, بمحافظة جدة أمس بتخريج 172 متدرباً للفصل التدريبي الاول للعام 1438-1439هـ , بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسه, ومدير المعهد مسفر بدران, ووكلاء ورؤساء ومدربي الاقسام التدريبية, وذلك بمقر المعهد بالمحافظة.

وأبان بدران أن الخريجين مؤهلين لسوق العمل في العديد من التخصصات شملت الحاسب الآلي, والكهرباء الصناعية, وتشغيل الآت, واللحام, و cnc, والمحركات والمركبات, والطباعة والتصوير, معرباً عن شكره لمدربي ومنسوبي المعهد على جهودهم .