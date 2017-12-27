77400 طالب يشاركون في اختبارات التعليم عن بُعد بجامعة ” الإمام “

علي القحطاني(صدى):

شارك في اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 77400 طالب وطالبة.

وأعلنت العمادة أن عدد مراكز الاختبارات داخل مدينة الرياض يبلغ 60 مركزًا، وخارجها يبلغ 170 مركزًا، بينما بلغ عدد المراكز خارج المملكة 9 مراكز ” 5 في إندونيسيا، مركزان في سريلانكا، مركز في جيبوتي ومركز في النيجر ” ، بالإضافة إلى مراكز الاختبارات الخاصة بأبناء الوطن المرابطين في الحد الجنوبي.