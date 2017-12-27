بالصور.. ضبط سيارة نقل تحمل لحوم مجهولة المصدر بمكة

حسين العلي(صدى):

تلقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة بلاغا من الدوريات الأمنية عن وجود سيارة نقل ” وانيت ” تحمل كمية من اللحوم والكرش مجهولة المصدر كانت في طريقها لأحد المحلات.

وعلى الفور شكلت البلدية فريقا رقابيا وتم ضبط السيارة، حيث اتضح بعد تفتيشها أنها محملة بكمية من اللحوم والكرش بطريقة سيئة وموضوعه في أكياس غير مخصصة لهذا الغرض وبطريقة لا تخضع لأي اشتراطات صحية.

واتضح بأنها متعفنة من جراء تعرضها لأشعة الشمس والغبار ونقلها بطريقة عشوائية، وتم على الفور مصادرتها وإتلافها، والتحفظ على السيارة وسائقها لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية، أن البلدية لن تتهاون في تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين لأنظمة بيع وتداول ونقل المواد الغذائية، وذلك حرصا على سلامة هذه المواد، ومتابعة تداولها بشكل سليم، لافتاً إلى أن هناك العديد من اللجان والفرق الميدانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

