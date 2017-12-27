ضاحي خلفان يكشف مخطط قطر وتركيا في السودان

طلال الضوي(صدى):

كشف نائب رئيس شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان،اليوم الأربعاء، عن مخطط دولتي قطر وتركيا، في السودان.

وقال ” خلفان ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مخطط تركيا وقطر كما اتوقع والله أعلم بوضع قاعدة شمال المملكة العربية السعودية في قطر و قاعدة في سواكن في الجنوب على نهاية الحدود السودانية؛ لحماية تمرد اخواني يخطط له بحيث تبقى هذه القواعد نجاحي حماية للتنظيم..سيناريو متوقع “.

الجدير بالذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير، وافق أمس، على تسليم تركيا إدارة جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر، لفترة زمنية لم يحددها.