الذهب يسجل أعلى مستوى منذ 4 أسابيع

عادل الحربي(صدى):

سجل الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أعلى مستوى منذ 4 أسابيع، حيث ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب بنحو0.1% إلى 1288.90 دولار للأوقية.

وزاد سعر التسليم الفوري للذهب عند 1284.6 دولار للأوقية بنسبة 0.1%، بينما ارتفع سعر معدن الفضة لأعلى مستوى في 4 أسابيع بنحو 0.2% مسجلاً 16.63 دولار للأوقية.

ومن جهة أخرى، انخفضت البورصة الأمريكية في آخر تعاملاتها وتباين أداء الدولار. كما تراجع الدولار أمام اليورو، فيما استقر أمام العملات الرئيسية الأخرى.

يذكر أن العقود الآجلة لمعدن الذهب تراجعت في تسوية جلسة أمس إلى مستوى 1287.5 دولار للأوقية مرتفعاً بنحو 0.7% .