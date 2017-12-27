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بالفيديو.. رغم حملها .. بلقيس فتحي تبدع بالرقص اليمني

بالفيديو.. رغم حملها .. بلقيس فتحي تبدع بالرقص اليمني
نورة الشهري(صدى):

أذهلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تبدع بالرقص اليمني .

وظهرت بلقيس وهي بين عدد من صديقاتها ووترقص على إحدى الاغاني بالطريقة اليمنية ما أثار اعجاب متابعيها معبرين عن سعادتهم لتألقها ومحافظتها على لياقتها رغم حملها .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 1 ساعة

هههه فديو قديم قبل ماتعرس

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