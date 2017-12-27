بالفيديو.. رغم حملها .. بلقيس فتحي تبدع بالرقص اليمني

نورة الشهري(صدى):

أذهلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تبدع بالرقص اليمني .

وظهرت بلقيس وهي بين عدد من صديقاتها ووترقص على إحدى الاغاني بالطريقة اليمنية ما أثار اعجاب متابعيها معبرين عن سعادتهم لتألقها ومحافظتها على لياقتها رغم حملها .