بالفيديو.. رغم حملها .. بلقيس فتحي تبدع بالرقص اليمني
أذهلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي محبيها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشرها مقطع فيديو وهي تبدع بالرقص اليمني .
وظهرت بلقيس وهي بين عدد من صديقاتها ووترقص على إحدى الاغاني بالطريقة اليمنية ما أثار اعجاب متابعيها معبرين عن سعادتهم لتألقها ومحافظتها على لياقتها رغم حملها .
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بنت النور[ عدد التعليقات: 417 ] نشر منذ 1 ساعة
هههه فديو قديم قبل ماتعرس