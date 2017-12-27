فيديو.. تصادم عدة سيارات إثر صاروخ يحلق بالسماء في كاليفورنيا

كاليفورنيا(صدى):

أظهر مقطع فيديو، حادث تصادم سيارات بطريق عام في كاليفورنيا، إثر تشتت السائقين ومتابعة صاروخ يحلق بالسماء طراز ” فالكون9 ” ، قد أطلقته شركة ” سبيس إكس ” ، مساء الجمعة.

والتقط المقطع أحد السائقين، الذي انشغل بتصوير الصاروخ، ليصطدم بسيارة أمامه، والتي بدورها اصطدمت بسيارة أخرى، مثيرين فوضى عارمة بالطريق العام، وصدمة للركاب.

وأطلقت شركة ” سبيس إكس ” صاروخ ” فالكون 9 ” من قاعدة فاندينبيرغ بكاليفورنيا العسكرية، قبل أيام، حاملا 10 أقمار صناعية، في رحلة سريعة حول الأرض.