أطباء مستشفى الرس ينقذون شابا من معاناته

سالم المطيري(صدى):

أوضحت صحة القصيم التدخل الجراحي الذي قام به الأطباء بمستشفى الرس لإنهاء معاناة شاب بالغ من العمر19 سنة عقب تعرضه لحادث مروري تسبب في حدوث نزيف بالمخ، وكسر في عظام الجمجمة وعظام العين اليسرى.

ووصل الشاب قسم الطوارئ في المستشفى وكان في حالة غيبوبة قام الأطباء بإجراء عملية جراحية بالغة الدقة، وشارك في إجراء العملية أخصائي المخ والأعصاب وفريق طبي متميز وتمت العملية بنجاح والحالة الآن مستقرة.

وقال الحساب الرسمي لصحة القصيم عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ” أسهم التدخل الجراحي السريع لأطباء مستشفى الرس إلى إنهاء معاناة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً “.

وأضاف : ” بعد أن تعرض لكسر متفتت بعظام الجمجمة وعظام العين اليسرى مع نزيف داخل المخ وذلك نتيجة حادث مروري “.