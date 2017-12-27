بالفيديو.. ظهور 3 شموس في السماء يثير ذهول المواطنين

بكين(صدى):

أُصيب سكان مدينة هايلون بمقاطعة هيلونجيانج بشمال سرق الصين بالذهول عقب ظهور 3 شموس في سماء المدينة بما وصفوه بظاهرة غريبة في السماء ، حيث ظهرت شمس كبيرة في منتصف شمسين بحجم صغير.

فيما فسر العلماء هذه الظاهرة الغريبة مؤكدينة انها ترجع إلى تواجد السحب العالية من نوع السمحاق الطبقي وهي عبارة عن بلورات ثلجية تعكس أشعة الشمس في زوايا محددة يصنعها الرائي حسب مكانه بين الشمس والسحاب.

وظاهرة الشمس الوهمية يمكن أن تُرى في أي وقت من السنة وعلى وجه الخصوص في فصل الشتاء، وتُرى في أي مكان في العالم.