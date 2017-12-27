وزير الحج والعمرة يعتمد 110 قرارات للقضاء على الحملات الوهمية

نايف السالم(صدى):

أصدر وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اعتمادًا رسميًا، للقرارات المتخذة ضد شركات ومؤسسات خدمة الحجاج المخالفة، في موسم حج 1438هـ ، والتي تبلغ 110 قرار.

ونصت تلك القرارات على معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها بغرامات مالية تتراوح ما بين 10.000 ريال وحتى 100.000 ريال وإيقاف لموسم وأكثر لعدد من الشركات والمؤسسات نظير تقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج، والإخلال بالنظام.

كما أصدرت اللجنة قراراً واحداً بحق أحد الاشخاص لممارسته تقديم خدمة حجاج الداخل دون ترخيص.