عضو شورى يشكك في البيانات التي تصدرها هيئة الإحصاء

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور عبدالله الجغيمان عضو الشورى، وجود تناقض بين المعلومات والبيانات المقدمة من قبل الهيئة العامة للإحصاء، مع الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارتي الإسكان والصحة.

وجاءت تلك الشكوك أثناء مناقشة مجلس الشورى للتقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1437-1438، أثناء جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس المجلس.