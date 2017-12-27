المطيري: ضريبة القيمة المضافة تعد مصدر دخل يساهم في تعزيز ميزانيات الدول

علي القحطاني(صدى):

أوضح سالم المطيري، أحد منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة تطبّق في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تعدّ مصدر دخل أساسياً يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

وقال ” المطيري ” خلال ورشة عمل بعنوان ” ضريبة القيمة المضافة “، في مركز ” دلني للأعمال “، إن الضريبة ستطبق على المجوهرات والمشغولات الذهبية، و رسوم إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، و الرسوم الإدارية في القروض الشخصية وليس على المبلغ المقترض ذاته، و رسوم الخدمات البنكية فقط.

وأضاف، أنها ستطبق على المكالمات الهاتفية والإنترنت لضريبة القيمة المضافة، وعلى السلع التي يتم شراؤها إلكترونياً ” مشتريات الأونلاين ” من خارج المملكة، ويتم شحنها لداخل المملكة.

كما أوكد، ان الضريب لن تفرض على المبالغ المودعة في الحسابات الجارية أو حسابات الادخار بأنواعها المختلفة، وكذلك على الأدوية والتجهيزات الطبية المعتمدة لدى وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى بيع العقار السكني الشخصي.