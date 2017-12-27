المطيري: ضريبة القيمة المضافة تعد مصدر دخل يساهم في تعزيز ميزانيات الدول
أوضح سالم المطيري، أحد منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة تطبّق في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تعدّ مصدر دخل أساسياً يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
وقال ” المطيري ” خلال ورشة عمل بعنوان ” ضريبة القيمة المضافة “، في مركز ” دلني للأعمال “، إن الضريبة ستطبق على المجوهرات والمشغولات الذهبية، و رسوم إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، و الرسوم الإدارية في القروض الشخصية وليس على المبلغ المقترض ذاته، و رسوم الخدمات البنكية فقط.
وأضاف، أنها ستطبق على المكالمات الهاتفية والإنترنت لضريبة القيمة المضافة، وعلى السلع التي يتم شراؤها إلكترونياً ” مشتريات الأونلاين ” من خارج المملكة، ويتم شحنها لداخل المملكة.
كما أوكد، ان الضريب لن تفرض على المبالغ المودعة في الحسابات الجارية أو حسابات الادخار بأنواعها المختلفة، وكذلك على الأدوية والتجهيزات الطبية المعتمدة لدى وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى بيع العقار السكني الشخصي.
M-512[ عدد التعليقات: 875 ] نشر منذ 1 ساعة
انا أحترم صراحة وضع الضرائب والرسوم على الناس لكن الدراسة غير مدروسة دراسة علمية صحيحة ،الناس الله خلقهم طبقات فيه الفئة الغنية والمتوسطة والفقيرة !؟لازم انه تكون هناك معايير مبنية على أساس يرضي كل الفئات ويكون فيه عدل واعي ،والسؤال المحير هو انه إذا كان فيه ضريبة على المواطن هل المواطن راح يستفيد فائدة تذكر في المقابل !؟ام ماذا يعني باأختصار من اجمل الدول التي تضع ضريبة هي فرنسا وسويسرا وهناك فيه فائدة للإنسان.