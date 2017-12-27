بالفيديو: مدرب الأخضر يتجاهل تساؤل وسيلة إعلام قطرية
امتنع مدرب الأخضر كرونوسلاف يورسيتش، اليوم الأربعاء، عن الإجابة على سؤال، قامت وسيلة إعلام قطرية بطرحه.
وجاء ذلك في إطار المؤتمر الصحفي الذي تم عقده للحديث بشأن مباراة منتخب الأخضر مع نظيره العماني المُقرر إقامتها غدًا، في تمام الساعة الـ6:30، في الجولة الأخيرة من دور المجوعات لـ ” خليجي 23 “.
مدرب المنتخب السعودي يورزيتش يمتنع عن الإجابة و يتجاهل سؤال وسيلة إعلامية قطرية
#أبوظبي_الرياضية 1 #خليجي_23 pic.twitter.com/Vqxq4M63Zs
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2017
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