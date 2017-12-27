قبل أيام من نهاية العام.. ” صدى ” ترصد 15 حالة تعنيف أسري بالمملكة خلال 2017

حمود العنزي(صدى):

أصبح العنف الأسري، ظاهرة عالمية يصعب السيطرة عليها، و يتعرَض كافة أفراد الأسرة إلى العنف من قبل بعضهم، فالأمر ليس مقتصراً على أب يعنف ابنه، أو زوج يُعنف زوجته، بل وصل المدى إلى تعنيف الأبناء أمهاتهم أو آبائهم.فيما يخص المملكة، فقد تعددت حالات العنف الأسري بشكل ملحوظ خلال عام 2017، وكان الضحايا من كل أفراد الأسرة، آباء وأبناء وأمهات وفتيات وزوجات.

وترصد ” صدى ” أبرز هذه الحالات:

1- ظهرت آثار تعذيب عنيفة على جسد طفل يتيم بمنطقة جازان، حيث أكد أنه تعرَض للتعذيب بالأسلاك الكهربائية من قبل أخواله الذين حبسوه في غرفة مغلقة.

2- أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء ” تويتر ” ، شكوى طفل من تعرضه للتعنيف من والده الذي نفى هذا الكلام، مشيراً إلى أن ابنه مريض، وان والدته المطلقة ليست ممنوعة من زيارته كما ذكر الابن في المقطع.

3- جاءت ثالث حالة لعنف الآباء من وافد عربي، ظهر وهو يضرب ابنه بقسوة في أحد المولات، حيث قبضت شرطة المنطقة الشرقية عليه حينها.

4- مقطع فيديو آخر، تداوله نشطاء ” تويتر “، لرجل انتزعت من قلبه الرحمة أثناء دفن طفله في الرمال ما عدا رأسه، وبكاء الطفل بحرقة شديدة.

5- أما عن تعنيف الأبناء لوالديهم، فقد انهال شخصأً بالضرب على أمه وهو في حالة سكر شديدة، وبيَن مقطع فيديو بكاء الأم راجية القاضي بعد جلد ابنها.

6- وفي واقعة أمام هيئة القضاء، تعدَى ابن لفظياً على والده، حيث حكمت المحكمة بالسجن عامين وجلد الابن 500 جلدة؛ لتعديه لفظياً على والده وضرب شقيقاته.

7- وفي إطار عقوق الوالدين، اشتكى أب من انقطاع أبناءه عنه منذ 10 سنوات، امام محكمة الأحوال الشخصية، التي حلَت الأمر.

8- وأشار مقطع فيديو تفاعل معه الكثير، إلى مسنة باكية في أحد المشافي، بعد أن تخلى عنها ذووها بطوترىء مدينة الملك سعود الطبية في الرياض، ولم يحضروا لاستلامها بعد انتهاء علاجها.

9- وحبس بعض الأبناء أبيهم في غرفة مستأجرة في إحدى البنايات، لا يوجد بها حمام ومغلقة بالسلاسل، بحجة إصابته بالخرف والزهايمر.

10- وفي نفس السياق، حكمت المحكمة بسجن شاب من جنسية عربية مدى الحياة، وعدم إطلاق سراحه إلا بعد موافقة والديه، بسبب اعتدائه عليهما بالضرب والسباب.

11- وأبكت رسالة من مسن إلى ابنته، تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو، الكثير، حيث كان يعاتب الرجل ابنته الوحيدة باكياً لا نقطاعها عن زيارته بإحدى دور الرعاية.

12- أما في يوم الأم، كانت هدية ابن لأمه ان تعدَى عليها لفظياً وبصق عليها، وشتمت ابنة أمها أمام أحفادها وتعدَت عليها لفظياً أيضاً.

13- انتشر مقطع فيديو على وسائل اتواصل الاجتماعي، لأم وهي تُحسبن على أبنائها بعد تركها في دار للرعاية، وتدخل في ملاسنة معهم.

14- ويدخل تعنيف الزوجات في غطار التعنيف الأسري، حيث شكت مواطنة من تعرضها للحرق من زوجها بواسطة صاعق كهربائي وإشعال النار في جسدها بمساعدة صديق له؛ لأنه يشك في خياتنتها له، حيث قالت الزوجة إنها أجرت 7 عمليات جراحية لعلاجها.

15- وعنَف زوجًا بمنطقة الجوف زوجته، وحبسها داخل المنزل عدة أيام، حيث بينت صوراً نشرتها الزوجة أثار التعذيب على يديها.