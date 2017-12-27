” الشورى ” يطالب التدريب التقني والمهني بتطوير برامجه

نايف السالم(صدى):

طالب مجلس الشورى، أثناء جلسته اليوم الاربعاء ، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع خاصة في أوساط الشباب والفتيات؛ عن طريق تنسيق وتكثيف الجهود الإعلامية.

وأوضح ” الشورى ” ضرورة تحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية، ومراجعة برامجها التدريبية، والرفع من مستوى جودتها؛ لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتكررة.

وتأتي هذه المطالب ضمن جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس المجلس.