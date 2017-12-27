” هازارد “: مواجهة برشلونة ستكون صعبة.. و ” ميسي ” الأفضل دون منازع

طلال الغامدي(صدى):

أشار لاعب تشيلسي البلجيكي إيدن هازارد، إلى أن مواجهة فريقة المرتقبة مع برشلونة في إطار الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ستكون صعبة، واصفًا برشلونة بالفريق القوي.

وفي سياق أخر يرى ” هازارد ” أن ليون ميسي نجم برشلونة، وهداف الفريق، يُعد أفضل لاعب في العالم دون منازع.

وأكد اللاعب على أن فريقه سيقدم كل ما لديه من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل.