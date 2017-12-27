دراجو المنتخب يحققون 4 ميداليات في أولى منافسات عربية المضمار

نواف السالم(صدى):

حقق دراجو المنتخب السعودي أربع ميداليات ” ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزية ” في مستهل مشاركتهم بمنافسات البطولة العربية الثامنة للمضمار ” كبار – شباب – إناث ” المقامة حالياً على مضمار زايد الدولي للدراجات بإمارة الشارقة، بمشاركة منتخبات الإمارات ” المستضيف ” والسعودية والبحرين والكويت ومصر والجزائر.

وجاءت الذهبية عن طريق دراج الأخضر أحمد الحسن في منافسات السرعة الفردية ” 3 دورات “، فيما جاءت الفضية الأولى في منافسات المطاردة الفرقية ” للكبار لمسافة 4000 متر ” عن طريق منتخب الكبار وهم ” أيمن الحبرتي ، مصطفى الربيع ، حسن الجمعة ، ناصر الإبراهيم “، والفضية الثانية عن طريق منتخب الشباب وهم ” أحمد الحسن ، حسن البراهيم ، علي الشيخ ، عبدالرحمن السلطان ” في سباق المطاردة الفرقية ” للشباب ” لمسافة 4000 متر، أما البرونزية فجاءت عن طريق دراج المنتخب كبار محمد المشيخص في سباق السرعة الفردية ” 3 دورات “.

وشهدت البطولة مشاركة المنتخب السعودي للمرة الأولى في منافسات الإناث عن طريق الدراجة جود خضري في سباق السرعة الفردية للإناث لمسافة ” 3 دورات “.

وعقب نهاية المنافسات لليوم الأول توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود المشاركة الفرق الفائزة بالمراكز الأولى.