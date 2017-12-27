تعليم الشرقية يحتفي بالطالب محمد السويق لتحقيقه بطولة العالم للتايكوندو

نواف السالم(صدى):

كرم مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس،اليوم الطالب محمد بن مصطفى السويق، لاعب المنتخب للتايكوندو لفئة الناشئين لتحقيقه ذهبية بطولة العالم للتايكوندو التي أقيمت في جمهورية مصر العربية, وحصوله على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي – فئة رياضي ناشئ عربي.

وأكد الدكتور المديرس أن إسهامات النشاط الرياضي في صقل مواهب الطلاب والحفاظ على أوقاتهم لها ايجابيات كثيرة وتلقي بظلالها على الفرد والمجتمع وترفع علم المملكة عالياً في البطولات الاقليمية, مشيراً إلى أن ذلك الأمر الذي تبنته رؤية المملكة 2030.

من جانبه هنّأ مساعد الشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، الطالب ” السويق ” على تحقيق هذا الإنجاز, مشيراً إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يعكس الدعم غير المحدود من قبل القيادة التي أولت عناية فائقة بالرياضة والرياضيين.