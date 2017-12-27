بالصور.. مصادرة لحوم وأسماك تالفة بالعويقيلة

خالد الضبيبي(صدى):

كثفت بلدية محافظة العويقيلة ممثلة بقسم صحة البيئة جولاتها الصباحية والمسائية على المحلات التجارية والمطاعم والملاحم والمستودعات، حيث تمت مخالفة عدد من المطاعم والملاحم بسبب تدني مستوى النظافة، وضبط لحوم وأسماك وزيوت تعرضت لسوء تعرضت لسوء التخزين، كما أنذرت عدد من المحلات الأخرى بتحسين مستوى النظافة إلى الأفضل.

وقامت البلدية بعد الكشف بإتلاف ” حاشي ” تابع لأحد الملاحم بالمحافظة بالإضافة إلى إتلاف ” كبد ” لعدد 4 ذبائح غير صالحة للاستهلاك.

جاء ذلك بتوجيه من رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور محمد بن هلان الورده والذي أكد استمرار الجولات التفتيشية على المحلات وحث المواطنين والمقيمين الى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي اشتباه يهم صحة الموطنين.