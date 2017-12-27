تعليم عسير يسجل نقلة نوعية في الانضباط المدرسي

أبها(صدى):

أكد عضو اللجنة العليا للانضباط المدرسي في وزارة التعليم عبدالله بن مهدي القحطاني، أن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير سجلت نقلة نوعية وتميزا في أعمال الانضباط المدرسي، منوهاً بدور لجنة الانضباط على مستوى الإدارة والمكاتب، والدور الفاعل، والرئيس للإعلام التربوي في إعلاء قيمة الانضباط.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمدير عام التعليم بالإنابة سعد الجوني، ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، وأعضاء لجنة الانضباط ، حيث استعرض المجتمعون من إدارات الإشراف والتوجيه والإرشاد، والاختبارات والقبول والإعلام التربوي ” بنين – بنات ” ، آلية عمل اللجنة وسير عملها والتجارب المحفزة للانضباط المدرسي.