اتفاقية تعاون بـ ” مليار ريال ” لرفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين

عادل الحربي(صدى):

تعاون كل من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري و شركة بداية لتمويل المنازل، في توقيع اتفاقية استراتيجية بقيمة مليار ريال، لشراء محفظة تمويل وتوفير تسهيلات لإعادة التمويل.

وتكفل الاتفاقية الجديدة، توفير تمويل قصير الأجل، وشراء لمحفظة سكنية، تمكن شركة ” بداية ” من تقديم تشكيلة أوسع من الحلول التمويلية المبتكرة والمتوافقة مع مباديء الشريعة الإسلامية، ما يؤدي لرفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، أن الشركة تسعى لزيادة السيولة لدى المقرضين بحيث يستطيعون تقديم حلول تمويلية أكثر وأسهل للمواطن السعودي، وتمكين الأفراد من الحصول على التمويل اللازم لتملّك منزل خاص بهم.