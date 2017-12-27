كلوب: ” لا أعلم شيء عن موعد عودة هندرسون و مورينو “

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب، إنه لا يعلم موعد عودة لاعب الوسط جوردان هندرسون، ومدافعه ” مورينو ” ، موضحًا أنهما لن يشاركا في المبارتين القادمتين.

وكان مورينو تعرض للإصابة في الكاحل في مباراة سبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا، بينما يعاني هندرسون من الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ منذ مواجهة الارسنال التي انتهت بالتعادل 3-3.

وأكد ” كلوب ” على أنه لا يوجد فرصة للاعبين من المشاركة في مباراة 30 ديسمبر والأول من يناير، مضيفًا: ” سنرى ماذا سيحدث بعد ذلك “.

ويلتقي ليفربول، نظيره، ليستر سيتي يوم السبت المقبل، بينما يواجه بيرنلي أول يناير القادم، في الدوري الإنجليزي.