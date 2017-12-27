أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 1400 رخصة بناء

نايف السالم(صدى):

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 1400 رخصة متنوعة لمباني سكنية وصناعية وتجارية وتعليمية وصحية ومساجد ومبان حكومية أخرى.

وأوضح وكيل أمين المدينة المنورة للتعمير المهندس أحمد بن محمد العمري، أن عدد الرخص التي صدرت خلال الفترة الأولى من بداية العام وحتى نهاية ربيع الأول بلغت 1464 رخصة بناء تنوعت ما بين إصدار جديد وتجديد، إضافة إلى رخص تعديل وتسوير وبدل تالف ونقل ملكية، وذلك في نطاق بلديات الحرم، قباء، أحد، العوالي، العقيق، العيون، البيداء، الصويدرة، أبيار الماشي، المندسة، العاقول.

وبين العمري أن رخص البناء السكني والتجاري بلغ عددها 1346 رخصة، فيما بلغ عدد رخص البناء الصناعي والتجاري 96 رخصة، ورخص الأبنية التعليمية والصحية والمساجد 21 رخصة والأبنية الاجتماعية والحكومية الأخرى رخصة واحدة.

وأضاف أن المساحات الإجمالية للأراضي بلغت 926442,259 مترا مربعا، وإجمالي مساحات البناء بلغت 406454748 مترا مربعا, بينما بلغ إجمالي الطوابق لتلك الأبنية بما فيها الأدوار الأرضية 5158 طابقا.