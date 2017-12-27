” الشؤون الإسلامية ” تُطلق برنامج توطين حلقات القرآن بمنطقة مكة

نايف السالم(صدى):

عقدت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ” خيركم ” بجدة، وجمعية فرقان لتحفيظ القرآن بالطائف، أمس ورش عمل برنامج توطين حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، بحضور مديري الجمعيات والشؤون التعليمية ومعاهد إعداد المعلمين بجمعيات القرآن بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر جمعية فرقان بالطائف.

وتناولت الورش عِدة محاور تمثلت في التحديات التي تواجه برامج تأهيل المعلم, ومتطلبات نجاح برامج التأهيل, وأهم البرامج المقترحة في تأهيل المعلم, في حين خرجت بمقترحات وتوصيات تخدم العملية التعليمية.

يذكر أن برنامج توطين حلقات القرآن الذي يشمل 14 ورشة عمل تُقام في مناطق المملكة كافة، انطلقت أعمالها بمنطقة مكة المكرمة بحضور ممثلي 28 جمعية لتحفيظ القرآن الكريم.