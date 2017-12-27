” الغذاء والدواء ” تتخذ إجراءات ضد مياه ” دسمان ” .. وتحذر المستهلكين

حمود العنزي(صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم، من استهلاك مياه دسمان ذات الأحجام 250و330و600 مل، لتجاوزها الحدود القصوى من البرومات، متخذة الإجراءات اللازمة ضدها.

ونفذت ” الدواء ” ، عدد من الإجراءات التصحيحية، مين بينها، سحب عينات مياه شرب معبأة من منتجات المصنع، و إيقاف خطوط الإنتاج، وإلزام المصنع بحسب منتجاته من الأسواق المحلية، و التأكد من إلتزام المصنع بالحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات، قبل معاودة الإنتاج.

ووجهت الهيئة، عدد من النصائح للمستهلكين، حفاظًا على السلامة العامة، من بينها، تجنب استهلاك هذه المنتجات ، والتخلص من الكميات المتوفرة لديهم.