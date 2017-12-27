أسِرة أطفال تُعرضهم للخنق.. والاتحاد الأوروبي يسحب المنتج

عادل الحربي(صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك، أن الاتحاد الأوروبي سحب بعض العلامات التجارية ” لأسرَة الأطفال ” من السوق؛ لمخالفة شروط السلامة الأوروبية.

وقالت الجمعية، إن سبب الخطورة يرجع إلى وجود مسافة كبيرة بين درج سلم الصعود للسطح العلوي وكذلك في جانبي السرير؛ ما قد يؤدي إلى تعرض الفل للخنق إذا أدخل رأسه بينها.

وحظرت السلطات المسؤولة تسويق المنتج لعدم مطابقته لشروط السلامة الأوروبية.