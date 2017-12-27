زوجة في دعوى خلع: ” زوجي بيغير من طفلنا الصغير “

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية دعوى خلع بمحكمة الأسرة في الإسكندرية ضد زوجها، بسبب معاناتها من غيرته الشديدة حتى من طفلهما البالغ من العمر 3 سنوات.

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية، إنني محرومة حتى من حضن وتقبيل طفلي الصغير الذي لم يتجاوز الـ 3 سنوات، لغيرة زوجي عليّ من الجميع حتى من طفلنا.

وتابعت الزوجة، اننا متزوجان منذ 4 سنوات وطوال هذه السنين عانيت الأمرين بسبب غيرته، التي كانت تنتهي دائما بأعتداءه عليّ بالضرب، حتى انه ضربني في إحدى المرات عقب رؤيته لي أٌبدل لطفلنا ملابسه.