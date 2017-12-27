ماجد محمد(صدى):

أعلنت نتائج اليوم الأول لبطولة الشطرنج – السريع (رجال) المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2017، ضمن منافسات كأس الملك سلمان للشطرنج.

واحتل اللاعب الروسي فيدوساف فلاديمير، المركز الأول برصيد 4.5 نقطة، وشاركه المركز اللاعب جوبافا بادور من دلوة جورجيا.

واحتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط كلا من : الروسي غريشك، ومواطنيه بونكرات وسفدلر، والأوكراني مارتن، ومواطنه يوري، والهندي أناند، والبلغاري إيفان.

بالإضافة إلى الفرنسي فريسنت، واللاعب رابورت من هنغاريا.