حقوق الإنسان تصف مقتل الجيراني بـ ” العملية الغادرة “

عادل الحربي(صدى):

نددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بمقتل القاضي محمد عبدالله الجيراني، قاضي لدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف.

ووصف رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، عملية خطف القاضي وقتله دون وجه حق، ودفنه في أحد أوكار الأرهابيين، بـ ” العملية الغادرة “.

وأكد ” القحطاني ” ثقته في جهود القوات الأمنية في تعقب الجناة وضبطهم في أسرع وقت، ومواجهة مثل هذه الاعتداءات الإرهابية.