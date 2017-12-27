حقوق الإنسان تصف مقتل الجيراني بـ ” العملية الغادرة “
نددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بمقتل القاضي محمد عبدالله الجيراني، قاضي لدائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف.
ووصف رئيس الجمعية الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، عملية خطف القاضي وقتله دون وجه حق، ودفنه في أحد أوكار الأرهابيين، بـ ” العملية الغادرة “.
وأكد ” القحطاني ” ثقته في جهود القوات الأمنية في تعقب الجناة وضبطهم في أسرع وقت، ومواجهة مثل هذه الاعتداءات الإرهابية.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2372 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسأل الله العظيم رب العرش الكريم
ان يدخلك الجنة بواسع رحمته
بصراحه رجل شجاع والله
وقتلة كلاب مجرمين للعنهم الله وللعن من ايدهم