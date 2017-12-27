تعطل نظام ” سداد ” يسبب تكدسا للمراجعين بفرع مكة

نايف السالم(صدى):

تكدس مراجعين فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، بسبب عطل نظام ” سداد ” التابع لوزارة المالية أثناء ساعات العمل الرسمي؛ ما أسفر عن عدم إتمام معاملاتهم.

وأوضح جمال بكر بالخيور، مدير الفرع، أنه يتم حل العطل ، وقال ” تواصلنا مع ديوان وزارة الخارجية في الرياض لإيجاد حل لهذه المشكلة، عبر مخاطبة وزارة المالية وأخذ الموافقة على تحصيل رسوم خدمات تصديق الوثائق يدويًّا إلى أن تتم معالجة الخلل الحاصل؛ لتفادي لتعطيل معاملات المراجعين ” .

وأضاف: ” موظفي علاقات الجمهور في الفرع أجروا عمليات تصديق الأوراق الضرورية، كتصديق شهادات الوفاة لعمليات شحن الجثمان مقابل تكفلهم بالرسوم، وتحمل الحالات التي وردت بأعداد كبيرة إلى الفرع، على أن يتم تعويضهم عن هذه المبالغ ” .

يذكر أن نظام ” سداد ” معطل منذ ما يقرب من أسبوع.