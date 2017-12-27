إزالة ورم من الفك السفلي لسيدة ثلاثينية في بيشة

أبها(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إزالة ورم من الفك السفلي لسيدة في الثلاثين من عمرها.

وكانت السيدة تشكو من تنميل مع تضخم في الجهة اليسرى من الوجه منذ أكثر من سنة مما جعلها تعاني صعوبة في الكلام والمضغ مع ظهور تشوه في شكل الوجه.

وخضعت المريضة للأشعة التشخيصية وفحص عينة مأخوذة من الجهة المتأثرة من الوجه وأظهرت النتائج وجود ورم في عظمة الفك السفلية يعرف طبياً بالـ (ameloblastoma) ممتد من منتصف الفك الي المفصل الصدغي الايسر.

وبفضل الله تمت إزالة الجزء المتأثر من الفك السفلي والأنسجة المحيطة والمتضررة وإستبدالها بشريحة (تيتانيوم) تعويضية.

من جانب آخر أطلقت مؤخراً تطبيق ” صحة ” الإلكتروني لتمكين المواطنين من الحصول على الاستشارة الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية حيث تسعى الصحة من هذه الخطوة إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وأوضحت الصحة أن هذا التطبيق سيتم العمل به كمرحلة أولى في مناطق (الحدود الشمالية وعسير وتبوك وجازان ونجران والجوف) وبعدها سيتم تعميمه ليشمل مناطق المملكة بإذن الله.

وتتخلص فكرة التطبيق في توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من ” الساعة 9 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع ” بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتعرض عليه حالة المصاب أو المريض والتي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.