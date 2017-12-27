بلدية المعابدة بمكة تغلق عددا من المحلات المخالفة خلال جولات مفاجئة

نايف السالم(صدى):

نفذت بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة, حملة مكثفة شملت العديد من الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم بالمنطقة، تم خلالها إغلاق العديد من المحلات المخالفة وغير المستوفية للاشتراطات المطلوبة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس خالد بن أحمد بصفر, أن البلدية تقوم بالعديد من الجولات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية، حيث تنظم البلدية حملات أسبوعية للتأكد من توفر الاشتراطات المطلوبة وسلامة الأطعمة المعروضة ومدى تقيد العاملين بالتعليمات.

وأكد أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة الأنشطة والتأكد من تطبيق الأنظمة في كل ما يتعلق بسلامة وراحة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.