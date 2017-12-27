رغم تحذيراتها.. ” ساما ” تتيح تداول ” بتكوين ” داخل المملكة

عادل الحربي(صدى):

أظهرت لوائح وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عدم منع المواطنين والمقيمين داخل المملكة من تداول العملة الرقمية بتكوين عبر المنصات الخارجية في دول العالم.

وأكدت مصادر مصرفية أن أنظمة المؤسسة لا تمنع بيع وشراء وإدخال عوائد الاستثمار في ” بتكوين ” إلى السوق المالي السعودي، لافتًا إلى أن ذلك بشريطة أن تكون الطرق نظامية وإثبات مصدر الأموال.

وكانت ” ساما ” أطلقت تحذيرها للمواطنين والمقيمين في وقت سابق من تداول العملة الرقمية؛ نظرًا لمخاطرها العالية وخروجها عن المظلة الرقابية في المملكة.

يُذكر أنه في ظل الارتفاع المتزايد والمخيف للعملة الرقمية ” بتكوين ” ، أعلن مصرف ” مورجان ستانلي ” قبل أيام إلى أن القيمة الحقيقة للعملة قد تكون ” صفر ” دولار، ولكنها لم تتأثر بمثل هذه التحذيرات وتواصل ارتفاعها للتخطى اليوم الـ16 ألف دولار بنسلبة زيادة تفوق الـ15%.