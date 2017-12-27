رغم تحذيراتها.. ” ساما ” تتيح تداول ” بتكوين ” داخل المملكة
أظهرت لوائح وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عدم منع المواطنين والمقيمين داخل المملكة من تداول العملة الرقمية بتكوين عبر المنصات الخارجية في دول العالم.
وأكدت مصادر مصرفية أن أنظمة المؤسسة لا تمنع بيع وشراء وإدخال عوائد الاستثمار في ” بتكوين ” إلى السوق المالي السعودي، لافتًا إلى أن ذلك بشريطة أن تكون الطرق نظامية وإثبات مصدر الأموال.
وكانت ” ساما ” أطلقت تحذيرها للمواطنين والمقيمين في وقت سابق من تداول العملة الرقمية؛ نظرًا لمخاطرها العالية وخروجها عن المظلة الرقابية في المملكة.
يُذكر أنه في ظل الارتفاع المتزايد والمخيف للعملة الرقمية ” بتكوين ” ، أعلن مصرف ” مورجان ستانلي ” قبل أيام إلى أن القيمة الحقيقة للعملة قد تكون ” صفر ” دولار، ولكنها لم تتأثر بمثل هذه التحذيرات وتواصل ارتفاعها للتخطى اليوم الـ16 ألف دولار بنسلبة زيادة تفوق الـ15%.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1122 ] نشر منذ 12 دقيقة
العملة الرقمية بتكوين تلك البكتوين ” العملة الرقمية” هى الطريقة الجديدة للتحايل على غسيل الاموال القذرة ومن المعروف أنه من أعوام عديدة معظم البنوك والدول أتجهت نحو حظر الاموال مجهولة المصدر من التعاملات البنكية طبقا لاتفاقية بازل وكان لابد من أيجاد طريقة للتحايل على تلك العقبة وقد جاءت الان على طبق من ذهب لتجار السلاح وتجار المخدرات وتجارة البشر والدعارة وتلك التجارة الغير مشروعة تدر 2 تريليون دولار سنويا على المتعاملين بها وهي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو لكن مع عدة فوارق أساسية من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها وهي أول عملة رقمية لامركزية – فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد أي أنها تختلف عن العملات الاخرى العالمية ولذلك هى هدية من السماء لتجار السلاح وتجار المخدرات وتجارة البشر والدعارة وكل تلك التجارة الغير مشروعة بالعالم ولاعجب فى أرتفاع سعر العملة الكبير جدا حيث أنها بدأت بسعر 500 دولار من سنتين والان بسعر 16000 دولار أمريكى وقد كشف كشف رجل الأعمال الاسترالي كريغ رايت عن كونه مخترع عملة “بيتكوين” الرقمية والذي شاع أن مبتكرها شخص يدعى ساتوشي ناكاموتو. جاء اعتراف رايت لينهي سنوات من التكهنات بشأن صاحب الفكرة الأصلية لنظام الدفع النقدي الرقمي وقدم رايت الدليل التقني ليؤكد زعمه مستخدما عملات معروفة بأنها كانت مملوكة لمخترع عملة “بيتكوين” كما أكد أعضاء بارزون في مجموعة بيتكوين وفريق التطوير الرئيسي مزاعم رايت وكشف رايت عن هويته لثلاث مؤسسات إعلامية هي : مؤسسة بي بي سي ومجلة الإيكونوميست ومجلة جي كيو ووقع رايت رسائل إلكترونيا خلال لقاء مع بي بي سي مستخدما مفاتيح تشفير ابتكرت خلال الأيام الأولى من عملية تطوير عملة بيتكوين.