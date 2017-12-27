مستشار قانوني: الشروع في قتل .. تهمة من يقود سيارة تحت تأثير مخدر

علي القحطاني(صدى):

دعا المستشار القانوني بندر المحرج، هيئة كبار العلماء، بإصدار فتوى، بحق من يقود السيارة وهو تحت تأثير مخدر، ويمارس التفحيط، كشروع في جريمة قتل.

وعلق على بيان وزارة الداخلية بتنفيذ القتل تعزيزًا في مواطن؛ تسبب في قتل 5 أشقاء وابنة أخيهم في حادث مروري بمدينة الرياض، قائلًا: ” من المفترض أن توجَّه لمن يقود السيارة تحت تأثير المخدر أو الخمر تهمة الشروع في قتل “.

وأضاف: حوادث السيارات والتفحيط التي ينتج منها وفيات وإصابات في الغالب تكيَّف على أنها حادث مروري وقتل خطأ.وقد ناديت منذ سنوات برفعها لمستوى جرائم القتل العمد المستحقة للإعدام.

وفي نفس السياق، قال المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الآبادي: ” أرى أن هذا الحكم مؤشر جيد بالنسبة للأشخاص الذي يمارسون عادات التفحيط السيئة “.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أمس بيانًا، قالت فيه. قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.