بالفيديو والصور.. اندلاع حريق هائل في جازان

تركي السالم(صدى):

أشتعل اليوم حريق هائل بأحد المستودعات المجاورة لمقر المبنى القديم لأحد المستشفيات الخاصة، شرق دوار التوحيد بجازان، وأسرعت فرق الدفاع المدني وفرق من محافظات أبو عريش وصبيا وأحد المساحة محاولين إخماد الحريق .

واستمرت النيران مشتعلة لعدة ساعات وباشر رجال الدفاع المدني موقع الحريق لمنع انتشار النيران بالمحلات المجاورة.

يذكر أن الحريق اندلع في أحد الأحياء المأهولة بالسكان والذي يعد من الأماكن التجارية لوجود الكثير من المستودعات والمحلات.



